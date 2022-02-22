زيدان يبحث مع وزير العدل البريطاني تطوير عمل المحاكم التجارية

2022/02/22 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

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بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع وزير العدل البريطاني التعاون بين البلدين في المجال القضائي.

بيان لمجلس القضاء ذكر ان رئيس المجلس فائق زيدان التقى وزير العدل في المملكة المتحدة اللورد ديفيد ولفسون مضيفا ان الجانبين بحثا سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني وتطوير عمل المحاكم التجارية.

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