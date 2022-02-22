روسيا تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

2022/02/22 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إقامة علاقات دبلوماسية بين روسيا من جهة وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى إثر الاعتراف باستقلالهما أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بيان: "بالتوافق مع المرسوم رقم 71 الصادر عن رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 فبراير العام الجاري، تم اليوم 22 فبرابر 2022، عن طريق تبادل للمذكرات بين وزارتي الخارجية لروسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين وزاريتي الخارجية لروسيا جمهورية لوغانسك الشعبية، تسجيل اتفاق حول إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارا من الموعد المذكور بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وبين الاتحاد الروسي وجمهورية لوغانسك الشعبية على مستوى السفارات".

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