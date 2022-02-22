كيم كارداشيان تستعرض

2022/02/22 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

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عادت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان في سلسلة الفيديو الجديدة"Objects of Affection" لمجلة Vogue، مستعرضة أحدث ما قامت به في منزلها بعد انفصالها عن زوجها كاني ويست.



واستعرضت كارداشيان أكثر الأمور التي تحبها في منزلها، الذي تعيش فيه مع أولادها الأربعة North،Chicago،Saint، وPsalm.

واعترفت كارداشيان بأنها غيرت بعض الأشياء منذ شرائها المنزل من زوجها السابق مغني الراب الشهير"كاني ويست"، حيث قالت نجمة الواقع في بداية الفيديو: "مرحبًا Vogue أنا كيم ، نحن هنا في منزلي، مرة أخرى، قبل أن تضيف:"تم تحديث بعض الأشياء".

نشرت الصفحة الرسمية لمجلة "Vogue" على "الانستغرام" أجزاء من الحلقة تتحدث فيها "كيم" عن أكثرالأشياء التي تحبها في المنزل وهي رسومات ابنتها North وكانت قد أثارت هذه الرسومات جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرتها كيم منذ عامين فيما إذا كانت ابنتها قد رسمتها بالفعل.

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