العراق يتأثر بمنخفض اوروبي غدا الاربعاء

2022/02/22 | 22:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار المتنبئ الجوي صادق عطية، الى ان العراق سيتأثر بمنخفض اوروبي يوم غد الاربعاء،.وقال عطية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي واطلعت عليه “ايرث نيوز” ان “منخفض جوي يؤثر حاليا جنوب اوربا (اليونان) سيؤثر على شمال مصر وبلاد الشام مساء يوم غد الاربعاء” مبينا انه “سيتقدم يومي الخميس والجمعة لتشمل تأثيراته، […]

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