ثلاثي الصقور في مواجهة كلايفرت وكارلوس

2022/02/22 | 22:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توجه ثلاثة لاعبين من نادي القوة الجوية، الى محافظة أربيل، استعداداً للمشاركة في المباراة الخيرية غداً الاربعاء.وقال المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد لـ”ايرث نيوز” إن “لاعبي القوة الجوية احمد ابراهيم ومحمد علي عبود و منتظر عبد الامير، سيشاركون في المباراة الخيرية التي نظمتها شركة كورك”.واضاف ان “المباراة ستقام على […]

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