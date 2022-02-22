مديرية الاستخبارات: الإطاحة بعنصرين من داعش في كركوك

2022/02/22 | 22:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، الثلاثاء، عن الإطاحة بعنصرين من داعش في كركوك.

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وذكرت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2022)، انه "بإشراف قائد عمليات كركوك - المقر المتقدم، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عملية استباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك، إذ كانا يقومان بنقل الأسلحة والمواد الغذائية بين المضافات ومناطق تواجد العصابات الإرهابية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية".

واضاف البيان انه "تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مفارز المديرية وقوة اقتحام التابعة لقائد شرطة كركوك، ومفرزة من مديرية الأمن الوطني، الذين تمكنوا من النجاح في العملية".

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