دراسة تكشف أعراض رئيسية لسرطان قاتل لا تعرفها معظم النساء

2022/02/22 | 22:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… وجدت دراسة استقصائية أجرتها منظمة Target Ovarian Cancer أن غالبية النساء لا يعرفن الأعراض المنذرة لسرطان المبيض، ما يؤثر على معدلات البقاء على قيد الحياة.وقالت المنظمة الخيرية إن ثلاثة أرباع النساء لا يعرفن أن الانتفاح هو أحد الأعراض الرئيسية لسرطان المبيض.وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته المنظمة، والذي شمل 1000 امرأة، أن […]

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