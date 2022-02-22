2022/02/22 | 22:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: teWqcyG9wTk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد كشف بيت من بيوت الدعارة رفع دعاوى قضائية ضد قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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