أميركية تطعن زوجها 140 مرة.. وتضربه بساطور لتتأكد من وفاته

2022/02/22 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات في ولاية فلوريدا تهمة القتل من الدرجة الأولى لامرأة تخلصت من زوجها المعاق جسديا بطعنه 140 مرة في أنحاء متفرقة من جسده ثم ضربته على رأسه بساطور للتأكد من وفاته

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