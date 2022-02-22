سردار محمد ضمن الملاك التدريبي للمنتخب الوطني

2022/02/22 | 22:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، تسمية سردار محمد، مدرباً للياقة البدنية للمنتخب الوطني.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته “ايرث نيوز”، ان “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم سمى سردار محمد ضمن صفوفِ الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطني”.وبينت ان “تَسمية محمد مدرباً للياقةِ البدنيّة، تأتي لما يمتلكهُ من إمكانيةٍ وخبرةٍ كبيرة، وجاءت أيضاً بعد تَعذر […]

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