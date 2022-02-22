أمسية لفرقة تراث البصرة الموسيقية

2022/02/22 | 22:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة ـ سعدي السند: احيت فرقة تراث البصرة الموسيقية ألتابعة لرابطة المبدعين العراقيين للفنون الجميلة فرع البصرة امسية تراثية وبحضور نخبوي جميل ضم العديد من مبدعي مدينة البصرة والعشرات من محبي الموروث الشعبي.رئيس الرابطة الفنان طارق شعبان اشار وقبل بداية الأمسية الى ان الرابطة تأسست في السابع من شهر شباط 2016 وهي فرع من الرابطة ...

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