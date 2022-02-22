اليوم.. عقدة رونالدو تُرعب أتلتيكو قبل صراع الأبطال

2022/02/22 | 22:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواجهة مرتقبة بين بنفيكا وإياكس أمستردام العواصم ـ وكالات: تستكمل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين، وتأتي مباراة أتلتيكو مدريد ضد ضيفه مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على رأس المواجهتين برغم ان المباراة الأخرى تجمع بنفيكا البرتغالي وفريق إياكس أمستردام الهولندي وهي لها أهمية مرتقبة أيضا.وتعد هذه المواجهة مألوفة على الأسطورة ...

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