غدا.. إجراء خمس مباريات في الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز

2022/02/22 | 22:51 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنتخب النسوي لكرة الصالات يشارك في بطولة غربي آسيا بغداد ـ الصباح الجديد: تفتتح يوم غد الخميس الموافق 24 شباط الجاري مباريات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز بإجراء خمس مباريات، فيلعب النفط والميناء في ملعب الأول في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ويلتقي سامراء في ملعبه بفريق القاسم في الساعة 2 ظهرا، ويتواجه الديوانية والكهرباء في ...

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