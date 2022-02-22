بينهم ريبر أحمد.. البرلمان العراقي ينشر أسماء مرشحي منصب رئيس الجمهورية

2022/02/22 | 22:54 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب العراقي مساء اليوم الثلاثاء لائحة بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، ومن بينهم مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر أحمد.

وقال مجلس النواب في بيان إن 59 مرشحاً تقدموا للترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 شخصاً لأسباب عديدة، منها تقديم طلبات للانسحاب وعدم توفر شروط الخبرة السياسية وعدم تقديم شهاداتهم الجماعية أو شمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة والعمر.

وأضاف البيان أن 33 مرشحاً استوفوا لشروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون وهم كل من:

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