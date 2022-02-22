شاخوان عبد الله يدعو هيئة التقاعد الوطنية لاحتساب سنوات خدمة البيشمركة

2022/02/22 | 22:54 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله اليوم الثلاثاء هيئة التقاعد الوطنية إلى احتساب سنوات خدمة قوات البيشمركة بصفتها قوات نظامية في الحكومة الاتحادية.

وجاءت هذه الدعوة خلال استقبال شاخوان عبد الله رئيس هيئة التقاعد الوطنية أياد محمود هادي والكادر المتقدم في الهيئة لبحث قضايا المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

وبحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي فقد شدد شاخوان عبد الله على ضرورة تقديم الرعاية وتسهيل إجراء معاملاتهم واحتساب حقوقهم المالية وفق القانون وتثبيت خدمات منتسبي وموظفي الدولة.

وأشار إلى أن شريحة المتقاعدين قدمت خدمات كبيرة للبلاد، لذا يجب رعايتها وضمان حقوقها المشروعة، مبيناً أن أمام هيئة التقاعد مسؤولية كبيرة لتقديم الخدمات ومعالجة الأخطاء السابقة.

ودعا عبد الله إلى تطبيق العدالة في احتساب الخدمة، ولا سيما البيشمركة باعتبارها قوات نظامية في الحكومة الاتحادية ويجب احتساب سنوات الخدمة أسوة بأقرانهم في الجيش والشرطة.

وتعد البيشمركة، وفق الدستور، جزءاً من المنظومة الدفاعية للعراق غير انها كثيراً ما كانت تشكو اهمالاً وتهميشاً من جانب بغداد.

وأكد عبد الله أن "مجلس النواب يدعم عمل مؤسسات الدولة والهيئات والدوائر الحكومية ويثمن جهودهم خدمة للمواطنين في عموم محافظات العراق".

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