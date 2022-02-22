2022/02/22 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عامر_الدلوي دعاني تعليق للدكتور ( صادق الكحلاوي ) على مقالتي الموسومة ( إطلالة تاريخية ......



) حمل فيما حمله كلمات قد يكون مستخدمها أما ضعيف الحجة أو أنه لم يفهم من قرائتها شيء ولم يكمل الإطلاع عليها بل سارع لنفث ما يعتمل في صدره من كره عبر شخصنة الموضوع و وصفه للرئيس الروسي بوتين بنفس الكلمة التي أنتقدت فيها من يستعملها من اليسارين العرب ( المتشعبطين ) بطروحات أميركا حول نشر الديمقراطية في نفس المقالة ..



أج ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأكاديمي و لغة الحوار - عامر الدلوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأكاديمي و لغة الحوار - عامر الدلوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).