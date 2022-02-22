إيران تلغي تأشيرات الدخول مع العراق

2022/02/22 | 22:55 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القنصل الإيراني لدى أربيل نصر الله رشنودي اليوم الثلاثاء إن بلاده ستلغي تأشيرات الدخول مع العراق "خلال أيام".

وقال رشنودي في حديث لكوردستان 24 "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إلغاء تأشيرات الدخول بين العراق وإيران في المنافذ الحدودية".

وسبق أن أعلن السفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي أن التأشيرات البرية مع العراق ستلغي ابتداءً من منتصف شهر آذار مارس المقبل.

ويقدر عدد الزوار والمسافرين بين العراق وإيران بنحو سبعة ملايين شخص سنوياً، إلا أن العدد انخفض إلى حد كبير بعد تفشي فيروس كورونا.

وكان العراق وإيران قد أبرما اتفاقاً في أيلول سبتمبر 2021 يقضي برفع التأشيرات بين البلدين.

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