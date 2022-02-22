بالصور | اعتقال شخصين يتاجران بمسكوكات أثرية قديمة في بغداد

2022/02/22 | 22:55 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء اعتقال شخصين يتاجران بالمسكوكات النقدية الأثرية القديمة في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن مفارزها الاستخبارية تمكنت من "إلقاء القبض على متهمين اثنين في إحدى مناطق بغداد يتاجران ببيع القطع الأثرية وبالجرم المشهود وبحوزتهما 42 قطعة عبارة عن مسكوكات نقدية تعود للعصور الإسلامية القديمة".

وجاء في البيان "تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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