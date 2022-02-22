نائب بصري يطالب باقالة مدير صحة المحافظة (وثائق)

2022/02/22 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن البصرة حيدر المنصوري بمحاسبة وإقالة مدير صحة البصرة لانشغاله بمجموعة علاقات حزبية ومليشاوية (الاقتصاديات ) واستغلاله للمستشفيات لنشاطه التجاري والقيام ببيع الادوية في الأسواق السوداء.

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