وكالة الاستخبارات تلقي القبض على متهمين اثنين يتاجران بالقطع الاثرية في بغداد

2022/02/22 | 22:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة وبعد ورود معلومات استخباراتية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين في إحدى مناطق بغداد يتاجران ببيع القطع الاثرية وبالجرم المشهود وبحوزتهما (٤٢) قطعة عبارة عن مسكوكات نقدية تعود للعصور الاسلامية القديمة .



وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل بالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني ،حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما

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