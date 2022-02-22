2022/02/22 | 22:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بإشراف قائد عمليات كركوك – المقر المتقدم، نفذت مفارز مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عملية استباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين ينتميان الى عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك، إذ كانا يقومان بنقل الأسلحة والمواد الغذائية بين المضافات ومناطق تواجد العصابات الإرهابية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية.

تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مفارز المديرية وقوة اقتحام التابعة لقائد شرطة كركوك، ومفرزة من مديرية الأمن الوطني، الذين تمكنوا من النجاح في العملية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المديرية العامة للاستخبارات والأمن تطيح بعنصرين من داعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المديرية العامة للاستخبارات والأمن تطيح بعنصرين من داعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).