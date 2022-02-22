كأس المثابرة يعود لخزائن الزوراء

2022/02/22 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاجئ المشجع الزورائي "رعد عودة" الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وجميع العاملين اليوم الثلاثاء، بتسليم لقب كأس بطولة المثابرة لعام 1999 الى ادارة النادي في بادرة جميلة تدل على وفاء وحرص المشجع على تاريخ الزعيم.

وكان المشجع رعد عودة قد عثر على كأس المثابرة في أحد المحال التجارية، نتيجة تعرض النادي الى السرقة والنهب عقب سقوط النظام السابق، حيث أقدم رعد على شراء هذا الكأس وتسليمه الى النادي اسهاماً منه كما قال في الحفاظ على تاريخه.

بدوره عبر رئيس الهيئة الإدارية للنادي الكابتن فلاح حسن عن سعادته بأسترجاع الكؤوس المفقودة الى خزائن النادي مؤكداً بأن هذا البادرة أن دلت على شي فهي تدل على حرص جماهير الزوراء الوفية على ممتلكات النادي.

وقدم الكابتن فلاح حسن درع النادي الى المشجع رعد عودة، تقديراً وتثميناً لموقفه تجاه النادي.

ودعت الهيأة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي جميع الجماهير الرياضية بالمبادرة في أسترجاع الكؤوس المفقودة الى خزائن النادي والمساهمة في الحفاظ على تاريخ هذا النادي الكبير.

يذكر أن فريق الزوراء قد توج بلقب كأس المثابرة لموسم 1999-2000 بفوزه على الغريم التقليدي، القوة الجوية بهدف دون رد سجله الكابتن عصام حمد.

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