اتحاد الكرة يعلن عن مدرب لياقة المنتخب الوطني

2022/02/22 | 23:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… سمى الاتحاد العراقي بكرة القدم، تسمية سردار محمد، مدرباً للياقة البدنية للمنتخب الوطني.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم سمى سردار محمد ضمن صفوفِ الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطني”.وتابع ان “تَسمية محمد مدرباً للياقةِ البدنيّة، تأتي لما يمتلكهُ من إمكانيةٍ وخبرةٍ كبيرة، وجاءت أيضاً بعد […]

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