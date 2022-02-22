بايدن يعلن الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا: سنفرض الأشد حال استمرار ’العدوان’

2022/02/22 | 23:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن "الدفعة الأولى" من العقوبات ضد روسيا بسبب ما اعتبره بأنه "بداية غزو لأوكرانيا"، فيما تعهد بفرض عقوبات "أشد" إذا واصلت روسيا "عدوانها".

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وقال بايدن في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (22 شباط 2022)، "نريد أن نؤكد أننا سنحمي كل شبر من أراضي دول الناتو".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية".

وتابع الرئيس الأميركي بالقول إن "خطاب بوتين يشير إلى غياب أي رغبة لدى روسيا في الحوار"، مضيفاً أن "واشنطن لا تزال تحتفظ بالتصميم على العمل الدبلوماسي مع موسكو".

وتستهدف العقوبات، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية والديون السيادية.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على معاقبة 27 فردا وكيانا روسيا، بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وقال جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماع في باريس "حزمة العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع ستؤلم روسيا، وستؤلمها بشدة".

وسيتعرض جميع أعضاء مجلس "الدوما" الروسي، لعقوبات الاتحاد التي تشمل عادة حظر السفر وتجميد الأصول.

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