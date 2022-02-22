الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة عدد من عناصره شرقي البلاد

2022/02/22 | 23:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل جندي أوكراني وأصيب ستة آخرون الثلاثاء في قصف لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش، في إطار تصاعد التوتر.

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