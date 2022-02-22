2022/02/22 | 23:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1TV5By2lsWQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز : تطبيق الاجراءات الاحترازية افضل من العودة الى الحظر والإغلاق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطنون لوان نيوز : تطبيق الاجراءات الاحترازية افضل من العودة الى الحظر والإغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).