انتحار فتى في الأنبار بعد رسوبه في الامتحانات

2022/02/22 | 23:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بانتحار فتى في محافظة الأنبار بعد رسوبه في الامتحانات.وقال المصدر في تصريح لـ”النور نيوز”، إنه “بعد رسوبه في الكورس الأول اقدم طالب يبلغ من العمر 13 عاماً في الصف الثاني متوسط على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح والده”.وأضاف المصدر أن “الطالب انتحر في …

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