2022/02/22 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OBaDQe43Dl0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جلسة مجلس الأمن الخاصة بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جلسة مجلس الأمن الخاصة بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).