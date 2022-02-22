2022/02/22 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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العمل تزف بشرى بشأن رواتب الرعاية والمعاقين

وكيل وزارة العمل عبير الجلبي، راتب الرعاية سيكون 420 الف شهرياً والمعاقين من 170 الى 250 الف عند الموازنة القادمة اذا تم تخصيص 6 ترليون تطبيق قرار ١١ لسنة ٢٠١٤ ضمن موازنة ٢٠٢٢

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