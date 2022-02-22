2022/02/22 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء العراق ملف التعويضات الكويتية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء العراق ملف التعويضات الكويتية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء العراق ملف التعويضات الكويتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).