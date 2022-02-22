اشادات دولية لسداد العراق جميع تعويضات الكويت: إجراء غير مسبوق دوليا

2022/02/22 | 23:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مندوبة فرنسا: سداد العراق جميع تعويضات الكويت إجراء غير مسبوق بالقانون الدولي

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