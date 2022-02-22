القبض على عصابة تتاجر بالقطع الأثرية في العراق

2022/02/22 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين "يتاجران ببيع القطع الاثرية وبالجرم المشهود".

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