أمريكا تنشر قواتها بمنطقة البلطيق لمواجهة التهديدات وتأمين أوكرانيا

2022/02/22 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فرقة مهام من كتيبة مشاة قوامها نحو 800 فرد بالتوجه إلى منطقة البلطيق من إيطاليا.وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن أن العالم متحد مع أوكرانيا، وتوعد بعقوبات قاسية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن استقلال “جمهوريتين انفصاليتين” في أوكرانيا.

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