الرئيس الأوكراني: أنا مستعد لإنهاء الحرب

2022/02/22 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن استعداده بانهاء الحرب من خلال محادثات ثنائية وبمشاركة زعماء آخرين.

وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، انه " لا حاجة للتعبئة العامة اليوم، مشيرا الى صدور "مرسوم بتجنيد قوات احتياط خلال فترة محددة".وعد، ان " روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك".

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