2022/02/22 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم
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اعلن الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن استعداده بانهاء الحرب من خلال محادثات ثنائية وبمشاركة زعماء آخرين.
وقال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي، انه " لا حاجة للتعبئة العامة اليوم، مشيرا الى صدور "مرسوم بتجنيد قوات احتياط خلال فترة محددة".وعد، ان " روسيا انسحبت من اتفاقات مينسك".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الأوكراني: أنا مستعد لإنهاء الحرب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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