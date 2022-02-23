مقدمات قيام الجمهورية العربية المتحدة في سورية وموقفنا اليوم - عبدالله تركماني

2022/02/23 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_تركماني في الذكرى الرابعة والستين لقيام الجمهورية العربية المتحدة يجدر بنا أن نستخلص دروسها، فقد شهدت سورية على مدى أربع سنوات (1954 – 1958) حكماً برلمانياً، ونالت الأحزاب والصحافة حريتها، وجرت الانتخابات وتشكلت الحكومات في إطار برلماني، بحيث يمكن القول: لم تكن توجد دولة عربية واحدة حققت ما حققته سورية، في تلك الفترة، من إنجازات برلمانية وديمقراطية، وما نعم به شعبها وأحزابها من حريات.



ولم يكن ينقصها سوى ا ......





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