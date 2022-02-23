الإسلام والمستقبل - حميد المصباحي

2022/02/23 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حميد_المصباحي 120 الإسلام والمستقبللم يهزم الزمن دينا ولا نال منه فحجبه عن العالم، ولم يحدث أن تلاشى كما تلاشت بعض اللغات ونسيت، فهو ما يستمر حتى عندما تضمحل اللغة التي كانت له حاملة، وهذه حالة عاشتها ديانات سابقة على الإسلام بآلاف السنوات أي مئات القرون وربما أكثر، فهي تتحول وتغير تمثل الناس لها، بحيث تبدو وكأنها خارج الزمن، تستوعب الجديد وتتضمنه بعد أن تكون قد واجهته أو حتى رفضته، فما يفرض نفسه اجتماعيا، ......





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