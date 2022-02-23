بث مباشر لكلمة العراق أمام مجلس الأمن في الجلسة المخصصة لغلق ملف التعويضات

2022/02/23 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يبث "ناس"، كلمة وزير الخارجية العراقي، أمام جلسة مجلس الامن الدولي المخصصة لغلق ملف التعويضات.

قناة "ناس" على تلكرام..



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