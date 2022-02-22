2022/02/23 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مهاجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، على الانتقادات المشككة في المشروع القطري بأن الفريق الباريسي بتشكيلة نجومه من المواهب باهظة الثمن لا يمكنه منافسة النوادي الأخرى التي بنت نجاحها على التاريخ والشعبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يرفض الشعور بالحسد: سان جرمان بين الأكبر في العالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يرفض الشعور بالحسد: سان جرمان بين الأكبر في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).