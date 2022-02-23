2022/02/23 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تهنئ العراق على خروجه من الفصل السابع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تهنئ العراق على خروجه من الفصل السابع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تهنئ العراق على خروجه من الفصل السابع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).