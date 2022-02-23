2022/02/23 | 00:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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يونامي: مجلس الأمن يُنهي تفويض لجنة التعويضات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 00:28

واع/

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