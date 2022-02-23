الرئيس صالح بعد قرار مجلس الأمن: نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية

2022/02/23 | 00:42 - المصدر: وكالة ناس

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بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة.

اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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