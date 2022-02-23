الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على كيانات روسية وشخصيات مقربة من بوتين

2022/02/23 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات مالية على كيانات وأشخاص روس، من بينهم مقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ردا على قراره بالاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين الانفصاليتين ونشره قوات فيهما.

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