وفاة الاكاديمية العراقية السابقة مريم موسى عقيلة الناقد عبدالواحد لؤلؤة

2022/02/23 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن -الزمان غيّب الموت الاكاديمية العراقية السابقة مريم موسى عبد الباقي عقيلة الاديب والناقد الادبي الدكتور عبد الواحد لؤلؤة.عملت الراحلة مريم موسى عبد الباقي سنوات طويلة كأستاذة جامعية متخصصة بالأدب الانكليزي في كلية الاداب في جامعة بغداد لغاية مطلع ثمانينيات القرن الماضي وتخرجت على يديها اجيال من الطلبة العراقيين والعرب.وشاركها رحلة […]

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