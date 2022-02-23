2022/02/23 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة تباشر نقل موظفيها وكييف تحت عناية الامن السيبراني للحلفاء جنيف- بروكسل – باريس – موسكو، -الزمان دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إلى جعل أوكرانيا منزوعة السلاح بعد تلقيها أسلحة من حلفائها الغربيين. وأكد «في حال أتخم شركاؤنا المزعومون سلطات كييف بأسلحة متطورة (..) عندها ستكون النقطة الأهمّ نزع أسلحة أوكرانيا الحالية». […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أمريكية أوربية على روسيا..وبوتين يريد أوكرانيا محايدة ومنزوعة السلاح وتقبل بالحدود مع جمهوريتي الانفصال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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