2022/02/23 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تباشر‭ ‬نقل‭ ‬موظفيها‭ ‬وكييف‭ ‬تحت‭ ‬عناية‭ ‬الامن‭ ‬السيبراني‭ ‬للحلفاء جنيف‭- ‬بروكسل‭ – ‬باريس‭ – ‬موسكو،‭ -‬الزمان دعا‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬بعد‭ ‬تلقيها‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬حلفائها‭ ‬الغربيين‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬أتخم‭ ‬شركاؤنا‭ ‬المزعومون‭ ‬سلطات‭ ‬كييف‭ ‬بأسلحة‭ ‬متطورة‭ (..) ‬عندها‭ ‬ستكون‭ ‬النقطة‭ ‬الأهمّ‭ ‬نزع‭ ‬أسلحة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الحالية‮»‬‭.‬ ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬أوربية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭..‬وبوتين‭ ‬يريد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬محايدة‭ ‬ومنزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬وتقبل‭ ‬بالحدود‭ ‬مع‭ ‬جمهوريتي‭ ‬الانفصال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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