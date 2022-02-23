ضمان اللعب بالورقة العراقية

2022/02/23 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أي‭ ‬خطوة‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬الغاية‭ ‬والاتجاه‭ ‬عند‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭.‬والنكوص‭ ‬والتمسك‭ ‬بالهياكل‭ ‬المهشمة،‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬السياسي‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬ان‭ ‬دورة‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬وانّ‭ ‬ما‭ ‬يراه‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬صالحه‭ ‬اليوم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬جانبه‭ ‬عند‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬ لكن،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوضع‭ ‬العراقي‭ ‬لا‭ […]

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