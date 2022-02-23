2022/02/23 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشيلسي يهزم ليل بثنائية ويوفنتوس يتعثر أمام فياريال بدوري الأبطال » وكالة الأنباء العراقية

رياضة

اليوم, 01:01

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلسي يهزم ليل بثنائية ويوفنتوس يتعثر أمام فياريال بدوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلسي يهزم ليل بثنائية ويوفنتوس يتعثر أمام فياريال بدوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).