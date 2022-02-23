مستقبل الطبقة العاملة * - رشيد غويلب

2022/02/23 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب /بقلم: جون مولينوترجمة من الواضح أن مسألة تركيبة الطبقة العاملة ذات أهمية كبيرة اليوم، خاصة لأنها تغيرت بشكل كبير للغاية في العقود الأخيرة.



في احدى حواشي الصفحة الأولى من (البيان الشيوعي)، يصف إنجلس البروليتاريا بأنها “طبقة العمال المعاصرين الذين يعيشون طالما أنهم يستطيعون العثور على عمل فقط، والذين يجدون عملاً طالما أن عملهم يزيد رأس المال فقط”.



هذا التعريف يتطلب دوما بعض التحديد والت ......





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