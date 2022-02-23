حنان الفتلاوي تعلق على قرار مجلس الأمن رفع العراق من إجراءات ’الفصل السابع’

2022/02/23 | 01:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علقت النائبة في البرلمان العراقي حنان الفتلاوي، الأربعاء، على قرار مجلس الأمن الدولي إخراج العراق من طائلة الفصل السابع.

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وكتبت الفتلاوي تدوينة تابعها "ناس"، (23 شباط 2022)، جاء فيها "الحمدلله واخيراً..



العراق يخرج من الفصل السابع ويغلق ملف تعويضات الكويت ..



احدى نتائج حماقات النظام الاستبدادي".

واكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أنه وبإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد.

وقال صالح في تدوينة، تابعها "ناس"، (23 شباط 2022)، أنه "بأنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".

وأضاف "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما اكد ان العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن أنهى تفويض لجنة التعويضات.

وذكرت البعثة في تدوينة، تابعها "ناس"، (23 شباط 2022)، أنه "معلمٌ تاريخيّ لشعب العراق اليوم: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يُنهي تفويض لجنة التعويضات فيما يتعلق بتعويضات العراق للكويت".

وأضافت أن "العراق جديرٌ بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".

وهنأت دولة الكويت، العراق، بالخروج من طائلة البند السابع في الأمم المتحدة، بإتمام ملف دفع التعويضات المالية.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى مجلس الامن الدولي، في الجلسة المخصصة لملف التعويضات وتابعها "ناس"، (23 شباط 2022)، إن "العراق تحمل المسؤولية القانونية لنتائج اجتياح النظام السابق للكويت".

واضاف مندوب الكويت أن "ايفاء العراق بالتزاماته يشكل نقطة انطلاق جديدة نحو المحيط الاقليمي والدولي".

وأكد أن "الكويت لن تدخر اي جهد في دعم استقرار العراق وامنه ووحدة وسلامة اراضيه".

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