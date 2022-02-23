تشيلسي يفوز على ليل وفياريال يتعادل مع يوفنتوس

2022/02/23 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةنجح فريق تشيلسي الإنجليزي، في الاقتراب خطوة من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ليل الفرنسي.وأقيمت المباراة بين البلوز وليل على ملعب ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني، مساء الثلاثاء، في إطار ذهاب دور الـ16 من البطولة.

وشهدت المواجهة مشاركة النجم المغربي حكيم زياش كأساسي مع تشيلسي وصناعته الهدف الأول لفريقه.بتعرضه للإصابة ومغادرته للملعب في الدقيقة 60، بعد دقائق من مغادرة زميله ماتيو كوفاتشيتش لنفس السبب.

ونجح كاي هافيرتس في تسجيل الهدف الأول لتشيلسي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف كريستيان بوليسيتش الثاني بالدقيقة 63.

وفي نفس المرحلة وعلى ملعب فياريال، انتزع يوفنتوس تعادلًا صعبًا أمام الفريق الإسباني، في نتيجة تبدو مفيدة له قبل لقاء العودة.

وكانت البداية عن طريق المهاجم الصربي المتألق دوشان فلاهوفيتش، بهدف مبكر في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

ونجح داني باريخو في انتزاع هدف التعادل لأصحاب الأرض بالدقيقة 66، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1.

جدير بالذكر أن تشيلسي سيخرج لمواجهة ليل على أرض الفريق الفرنسي يوم 16 مارس القادم، بينما يحل فياريال ضيفًا على يوفنتوس بنفس اليوم في تورينو.

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