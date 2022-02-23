برهم صالح يعلّق على خروج العراق من

2022/02/23 | 01:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق رئيس الجمهورية برهم صالح على إنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت وخروج العراق من "الفصل السابع".

وقال صالح في تغريدة له على "تويتر"، ورصدها "ألترا عراق"، أنّه "بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلًا رهيبًا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".

وأضاف: "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج العراق من إجراءات "الفصل السابع"، بإتمامه وغلقه لملف التعويضات الكويتية.

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